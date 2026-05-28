SUPER JUNIORのイトゥクが、愛犬の闘病について明かし、詳しい病名や自身の心境を語った。5月27日、イトゥクは自身のインスタグラムを通じて、「クン（愛犬の名前）が体調を崩してしまい、気持ちに余裕がなかったが、ようやく慎重にお知らせできる」とコメントした。【写真】イトゥク、愛犬と韓流マガジンに登場続けて、「最初は甲状腺機能低下症で毎月病院に通いながらチェックしていたが、病院に行った翌日からクンの状態がいつ