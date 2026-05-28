ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERのメンバー、テヒョンが、Amazonのオーディブルが制作したオリジナルオーディオドラマ『天国の階段』の挿入歌『逢いたい』をリリースすることが決定した。『天国の階段』は、2000年代に韓国で最高視聴率42.4％を記録するほどの熱狂的な支持を集めた韓国ドラマで、日本をはじめアジア中で一大ブームを巻き起こした。【写真】「息できん」テヒョン、“お台場デ−ト風”SHOTそれから20年以上の時