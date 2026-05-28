aespa が、BIGBANGのG-DRAGON とコラボした感想を明かした。aespaは5月28日午後、ソウル・松坡区のソフィテルアンバサダーソウルホテルで、2ndフルアルバム『LEMONADE』発売記念記者会見を開き、新アルバムについて語った。【話題】G-DRAGON、aespaメンバーのインスタに「いいね」先行公開されたタイトル曲の1つ『WDA（Whole Different Animal）（Feat. G-DRAGON）』は、壮大なシンセベースと重厚なフックが圧倒的な存在感を放つヒ