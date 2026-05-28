岡山県／伊原木隆太 知事 岡山県は、女性の地域定着や流出防止を図るため、デジタルスキルの習得を支援する無料の講座を開催し、育成から就業まで一体的なサポートに取り組むことを発表しました。 28日、伊原木隆太知事が定例記者会見で明らかにした「岡山でじたる女子プロジェクト」です。 9月1日から2027年1月8日まで約190時間の講座で、世界の大手企業の多くが使っている基幹業務システム（SAP）や、生成AIの活