フットボールスタジアム検討協議会(岡山･北区)24日 岡山県での新しいスタジアムの整備についてです。県へ50万筆余りの署名が提出されてから半年以上。専門家による検討も進む中、改めて県民のスタジアムへの「意見」が必要となっています。 新しいスタジアムを岡山県につくることを検討する「フットボールスタジアム検討協議会」。大学や企業など10人の委員が必要性やコストなど「実現の可能性」を議論する