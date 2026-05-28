◇MLBブルージェイズ 2-1 マーリンズ(日本時間28日、ロジャース・センター)19試合ぶりとなる第11号ソロを放ったブルージェイズ・岡本和真選手。これが決勝弾となり、僅差のゲームを制しました。試合後のインタビューを受ける岡本選手には“恒例行事”が行われます。この日はゲレーロJr.選手とマイルズ・ストロー選手が背後から迫り、ウオーターシャワー。これまでも何度も手荒い祝福を受け、球団SNSにも「慣れてきている」とつづ