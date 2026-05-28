２６日放送の読売テレビ「にけつッ！！」にゲスト芸人で、弁護士芸人こたけ正義感が出演した。番組で妻の経歴が話題になると、「（妻も）弁護士なんです。僕よりもっとエリートというか優秀」とし「東大から大手の事務所入って、そこから海外、グーグルの本社で務めてました。いまは帰ってきてるんですけど」と明かし、ケンドーコバヤシが「スーパーエリートや！」と驚いた。弁護士でもかなり珍しいキャリアだという。こた