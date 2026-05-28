俳優の倉悠貴が28日、都内で行われたNHKドラマ『ある日彼女のパンティーが、』完成会見に登壇。同い年の山下美月と共演する喜びを語った。【全身ショット】華やか！ワンピース姿で登場した山下美月＆倉悠貴同作は、日本放送作家協会とNHKが共催する「第49回創作テレビドラマ大賞」で、大賞を受賞した加藤予備氏の『ある日彼女のパンティーが、』を映像化。まっすぐすぎて周りから一風変わった人に見られる夫・並木想太（倉）と