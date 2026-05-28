タレントのカンニング竹山（55）が28日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午前1時55分）に生出演。前巨人監督の阿部慎之助氏（47）が暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕（後に釈放）され、監督を辞任したことについて私見を述べた。「この問題ってね、本音で話せないような気がするんですよ。みんな暴力がダメだって分かってるから。大前提で。それはみんなの共通点だと思うんですよ」と切り出した。「もちろん球団の意