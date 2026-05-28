◇ナ・リーグドジャース4−1ロッキーズ（2026年5月27日ロサンゼルス）ドジャースのカイル・ハート投手（27）が27日（日本時間28日）、本拠でのロッキーズ戦でメジャー初セーブを挙げた。4−1の9回に4番手でマウンドに上がると、グッドマンを三ゴロ、ジョンストンを二ゴロに打ち取り、最後はカストロを低めチェンジアップで空振り三振に仕留め、ゲームセット。3者凡退でメジャー初セーブを記録した。前日26日（同27日）