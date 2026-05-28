「キングオブコント2013」準優勝のお笑いトリオ鬼ケ島のアイアム野田（43）が28日までにYouTubeチャンネル「鬼ケ島ホラーチャンネル」に出演。育休を取得すると報告した。野田は昨年6月、第1子誕生を報告していたが、子どもが1歳となるタイミングで「私事なんですけども、育休に入ります」と宣言。メンバーのアイアム和田からは「芸人で初じゃない？」とのツッコみを受けつつ、「ちゃんと子どもを育てたい。一生懸命、子どもを育て