ここ2年、海外のショートドラマ市場は爆発的な成長を迎えています。特に現在の中国国内市場の競争が激しさを増す中、海外進出はショートドラマ制作企業にとってより良い選択肢になっています。今年になって、人工知能（AI）の利用により、ショートドラマの海外進出は新たなチャンスを迎えています。ある企業によると、今年に入ってから、海外の配信プラットフォームからのAIショートドラマの注文が明らかに増加しており、すでに配