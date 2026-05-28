エスティマ後継機なビッグミニバントヨタと中国広州汽車の合弁会社「広汽トヨタ」は2026年4月26日、現地で生産しているミニバン「シエナ」の新モデル「シエナ・ハイルーフエディション」を発表しました。シエナは、北米向けの大型ミニバンとして1997年にデビュー。卵をイメージさせる未来的なスタイルで話題になった「プレビア」（日本名「エスティマ」）の実質的な後継モデルです。【画像】超カッコイイ！ これが“240馬力超