左足の負傷で長期離脱を強いられながらもワールドカップのメンバー入りを果たした遠藤航。代表練習合流初日の５月28日、囲み取材に応じた彼に「リハビリ中、焦りはなかったか」と尋ねると、「なかったですね」と返された。なぜ焦りはなかったのか。その根拠を本人は次のように答えた。「W杯に間に合うのは分かっていて、（メンバーに）入ると思っていたので。全力でリハビリをやったので仮に外れたとしても『しょうがない』と