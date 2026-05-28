大麻を所持していたとして、警視庁は28日、麻薬取締法違反（所持）の疑いでバレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（26）を逮捕した。この日は男子日本代表のキックオフ記者会見が行われる予定だったが、急きょ騒動の説明会見に変更。南部正司技術委員会委員長は佐藤容疑者について「反省の言葉を聞いている」と本人のコメントを報告した。この日は日本代表のキックオフ会見が予定されおり、選手らによる公開練習や懇談会が予