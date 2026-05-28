路上の客引きをめぐるトラブルが相次いで確認される中、警察は27日、神奈川県で客引きを一斉に摘発しました。警察は27日午後、JR横浜駅西口の繁華街にあるキャバクラ店「Club Ange」を家宅捜索し、横浜駅近くの路上で私服警察官に客引きをしたとして高山恵輔容疑者を逮捕しました。調べに対し容疑を認めているということです。警察は、条例を改正するなどして客引きへの取り締まりを強化していて、27日夜は、川崎市などでも客引き