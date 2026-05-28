3児の母で、タレントのギャル曽根（40）が25日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「【簡単】爆速&絶品！ライスペーパーアレンジレシピ3品！第2弾!!」と題した動画で、簡単で時短になる「ライスペーパー」を使った絶品レシピ3品を実践形式で紹介した。【動画】「アイデア素晴らしい！」ギャル曽根が教える「ライスペーパー」使った3品の簡単＆時短レシピ紹介するレシピは、ギャル曽根自身がよく自宅で作るもの。1品目は、