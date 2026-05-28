衆議院の選挙制度のあり方を話し合う与野党の協議会で中道改革連合は28日、小選挙区比例代表連用制の導入を主張しました。中道改革連合・中野洋昌幹事長代行「より的確に民意を反映できる制度の有力な一つの選択肢として『小選挙区比例代表連用制』を提案いたします」この制度は、小選挙区で議席が取れなかった中小政党に比例代表の議席が優先的に配分される仕組みとされ、中道は「得票率に見合った、より公平な議席配分を実現する