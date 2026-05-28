元AKB48で、モデル・実業家としても活躍する小嶋陽菜がプロデュースするランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」から、新作ブラキャミソール「ROSIER Essential Bra Camisole」が登場する。【写真】「ROSIER」新作ブラキャミを着用する小嶋陽菜新作は、ブラキャミソールならではの快適な着心地を保ちながら、安定感のあるホールド力と美しいバストシルエットを両立した“次世代ブラキャミソール”として開発された。や