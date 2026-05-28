熊本市内で市電（路面電車）に乗ると、大きなスーツケースを抱えた観光客を多く見かけます。通路がふさがって荷物をもっている人も居心地が悪そうです。 【写真を見る】「手荷物配送」＋「一日乗車券」＝熊本市電の混雑解消へ！熊本市交通局の新サービス7月中旬にも開始 こうした状況を改善しようと、熊本市交通局がある新サービスを計画しています。 混雑する車内の現状 5月22日の市電の車内は、