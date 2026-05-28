俳優の桐谷健太（４６）が２８日、都内で配信サービス「ＡｍａｚｏｎＡｕｄｉｂｌｅ」プレス発表会に文芸評論家の三宅香帆氏、小説家の染井為人氏と出席した。桐谷はこの日に配信開始となった村上龍氏の「五分後の世界」が朗読初挑戦だとし「僕は今日、普段よりちょっとええ声で話してます」と美声をアピール。また１０代のころに初めて読んだ小説が、村上氏の「コインロッカー・ベイビーズ」だったと明かし「今回のオファー