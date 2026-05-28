日本バレーボール協会からの発表です。【映像】日本バレーボール協会からの発表「バレーボール男子日本代表 佐藤駿一郎選手の逮捕について本日5月28日（木）、2026年度バレーボール男子日本代表の佐藤駿一郎選手が薬物所持の容疑で逮捕されました。現在、警察が事実関係の調査を進めております。公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）は、このような事象が生じたことを厳粛に受け止めるとともに、日頃よりお世話になっており