２８日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比３０６円２９銭（０・４７％）安の６万４６９３円１２銭だった。２日ぶりに値下がりした。米国とイランの戦闘終結に向けた協議が続く中、双方による攻撃が伝わったことで、中東情勢の緊迫化が意識され、投資家がリスク回避の姿勢を強めた。２８日の東京市場では、日経平均への影響度が大きく、これまでの株価上昇を先導してきた人工知能（ＡＩ）や半導体関