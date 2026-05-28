プロ麻雀リーグ「Mリーグ」のセガサミーフェニックスは5月28日、浅井堂岐選手との契約を満了したことを発表した。浅井は2024-25シーズンからチームに加入し、その年に優勝を経験。翌2025-26シーズンには、脳血管疾患を発症し入院、手術を受けたもの奇跡的な回復を見せて戦列に復帰していた。ファンからは「俺達のタカキ」と呼ばれ愛された選手だが、惜しまれつつの退団となった。【映像】タカキがやった！浅井堂岐の覚悟が生んだ