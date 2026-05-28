女優三田佳子（84）が、28日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。2年前に金婚式を迎えた、元NHKプロデューサーで、夫の高橋康夫さんとの関係を明かした。1974年（昭49）に結婚した夫とは、今もお互いに名前で呼び合っているというが、黒柳徹子（92）から「どういう存在ですか？」と聞かれ「今は最期まで一緒に生きる人って、覚悟ができましたけど、一時期は…いろいろなんて言うんでしょう。男って甘える