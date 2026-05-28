◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）枠順確定＝２８日、美浦トレセン皐月賞５着のフォルテアンジェロ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父フィエールマン）は、７枠１５番に決定。過去１０年では勝利がなく、優勝馬は９２年ミホノブルボンまでさかのぼる。上原佑調教師は「競馬は上手なタイプですし、どこからでも運べるので特に問題はないと思います。鞍上とこれから作戦を考えたいと思