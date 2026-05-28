サッカー日本代表ＦＷ前田大然（２８）＝セルティック＝が２８日、都内で初の自叙伝「がむしゃらなぜ俺は、こんなに走るのか―。」（幻冬舎）の出版を記念した取材会を行った。取材では２度目のＷ杯で付ける背番号「１１」についての質問を受ける場面もあった。日本が出場した過去のＷ杯７大会２５試合において、１１番は１ゴールのみ。背番号発表直後には「１１番のジンクス」が話題となったが、前田は「僕もその記事見まし