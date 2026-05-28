◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）枠順確定＝２８日、美浦トレセン京成杯を制し、前走の皐月賞７着から巻き返しを狙うグリーンエナジー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父スワーヴリチャード）は、外めの８枠１６番に決まった。フルゲートが１８頭立てとなった９２年以降では勝利がない“鬼門”。２００７年アサクサキングスが２着になって以降３着以内もない厳しいデータがあるが、