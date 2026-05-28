女優の川上麻衣子（６０）が抜群スタイルのドレス姿を披露した。２８日に自身のインスタグラムを更新し「先日お知らせ致しました［川上麻衣子還暦記念イベント］は、ギリギリまで増席をしましたが昼夜共におかげさまで完売となりました。ありがとうございます」と伝える。「楽しいイベントになるよう、準備を始めて参ります！今年はこのあとにもまだまだ楽しい宴を行う予定ですので、どうか引き続き川上麻衣子丙午第２章にお