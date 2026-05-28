フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。5月28日（木）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、木曜前半レギュラーの弁護士・三輪記子さんが、弁護士・三輪記子さんが、2年前の最高裁判決を題材に、ちょっと特殊な家族とジェンダーの裁判を紹介した。 三輪記子「今日のテーマは『父は男性？ 母は女性？ 家族とジェンダ&#