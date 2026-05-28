日本バレーボール協会は２８日、都内の味の素ナショナルトレーニングセンターで会見した。この日、東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕されたバレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（２６）について「説明会」を行った。当初は男子日本代表のキックオフ会見が予定されていたが、急きょ中止になった。会見には、日本協会の国分裕之専務理事、南部正司技術委員長と内藤拓也業務