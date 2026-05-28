２８日放送のＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯＳｍｉｌｅ〜」で、阿部慎之助前監督の復帰を求める署名が１０万人超となったというニュースを取り上げた。阿部前監督は２５日夜、長女への暴行で現行犯逮捕され、その後釈放された。長女は阿部前監督から暴力を受けた際、チャットＧＰＴに相談し、児童相談所に連絡。児童相談所から警察に通報し現行犯逮捕に至った。阿部前監督は２６日に監督を辞任。会見を開いき、その際「殴る