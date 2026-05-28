カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、7人組HIPHOP／R＆Bグループ「XG」との初のコラボレーションモデル「GM-S5600XG／GMA-S110XG」を6月12日に発売する。価格は「GM-S5600XG」が36,300円、「GMA-S110XG」が25,300円。CASIOオンラインストアでは、両モデルの抽選予約販売が行われる。「XG」と「G-SHOCK」の初コラボレーションXGは、JURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、MAYA、COCONAの7人で構成されるHIPHO