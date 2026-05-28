ＣＢＣで２７日に放送された「プロ野球・燃えよドラゴンズ２０２６中日―楽天」（１９時から１２０分間）の平均世帯視聴率が９・２％（平均個人視聴率は５・２％、以下カッコ内は平均個人視聴率）だったことが２８日、ビデオリサーチの調べで分かった（数字は名古屋地区）。この試合は２―２の同点で迎えた４回に石川昂の２号ソロで勝ち越すと、山本にも適時二塁打が飛び出して４―２。５回には石伊、石川昂の連続適時打で７