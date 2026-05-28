《阿部慎之助の監督復帰を求めます》5月25日、18歳の長女に暴力を振るったとして現行犯逮捕され、プロ野球・巨人の監督を辞任した阿部慎之助前監督（47）。シーズン中の逮捕という阿部巨人の衝撃的な幕引きを惜しむ野球ファンは多く、26日に冒頭のようなオンライン署名活動が始動した。「逮捕容疑は、25日夜に東京・渋谷区の自宅にて、阿部氏が喧嘩をしていた姉妹の仲裁に入ったところ、長女に言い返され、胸ぐらをつかんで押し倒