料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が、撮影や取材、プライベートで愛用する、とっておきの手みやげを紹介します。今回担当するのはオレンジページnet編集部・はせ。食べること、作ることが人生の楽しみ。自分で食べて本当に感動したものだけを、自信を持ってご紹介します！「世の中に、こんなにかわいくておいしい食べ物があるなんて……」初めてその姿を目にしたときのときめきは、今でも忘れられません。前職でお