【モデルプレス＝2026/05/28】お笑いコンビ・見取り図のリリー（41）が5月27日深夜、「スタンド・バイ・見取り図」（TBSラジオ／毎週水曜24時〜）にて、結婚を発表。お相手は元岡山放送アナウンサーの今川菜緒（29）。今川アナの所属事務所であるセント・フォースは、モデルプレスの取材に対し、「（リリーとの結婚は）間違いありません」と認めた。ここでは今川アナのこれまでの活動をまとめる。【写真】見取り図リリーと結婚の年