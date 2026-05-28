共同で開発したオリジナルギフトボックス 徳島文理大学と、関係人口創出事業やギフトボックス事業を運営する合同会社KOKYO(高松市)が共同でオリジナルギフトボックスを作りました。 大学のイメージカラーを基調にしたデザインのボックスには、大学が研究開発した食品や、大学にゆかりのある徳島・香川・小豆島の5つの食品が入っています。各商品には大学に関連する“ストーリー”が！ 徳島文