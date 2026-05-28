労働相談ホットライン連合岡山（2023年） 民間企業や公務員などの労働組合が加盟する連合岡山は、連合男女平等月間の取り組みとして、6月9日・10日の2日間、仕事で悩む女性をサポートする「女性のための全国一斉集中労働相談ホットライン」を実施します。 午前10時から午後6時まで、専門の労働相談員が無料で電話相談を受け付けます。電話番号は0120-154-052で、スマートフォンからも通話できます。 午前1