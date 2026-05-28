【ユーロ圏】 フランス生産者物価指数（4月）15:45 予想N/A前回2.0%（前月比) 予想N/A前回0.2%（前年比) ユーロ圏景況感指数（5月）18:00 予想92.3 前回93.0 ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（5月）18:00 予想-19.0前回-19.0 【香港】 貿易収支（4月）17:30 予想N/A前回-891.0億香港ドル 【ブラジル】 雇用統計（4月）21:00 予想N/A前回6.1%（失