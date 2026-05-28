一時リスク警戒のドル買い強まる＝オセアニア為替概況 中東情勢をにらんだドル買いが一時強まった。豪ドルドルは米軍のイラン軍事施設攻撃を受けて朝から軟調。対ドルで朝の0.7140ドル台から売りが出て午前中に0.7120ドル前後を付けた。昼頃イラン側から米軍への報復攻撃が報じられたことで、売りが強まり、一時0.7098ドルと大台を割り込む動きとなった。その後イランとパキスタンが協議との報道でリスク警戒が一服し、0.7120