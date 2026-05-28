テクニカルポイントドルカナダ、５月は上昇トレンドが継続、２００日線上抜ける 1.3927エンベロープ1%上限（10日間） 1.3878ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3857現値 1.3812200日移動平均 1.3801一目均衡表・転換線 1.378910日移動平均 1.3777一目均衡表・雲（上限） 1.3736一目均衡表・雲（下限） 1.3723100日移動平均 1.371821日移動平均 1.3710一目均衡表・基準線