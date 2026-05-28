MBSメディアホールディングスは28日、同社が信託受益権を保有する梅田・茶屋町（大阪市北区）の旧ロフトビルについて、次期入居テナントとしてニトリホールディングスとの契約が成立したと発表した。【写真】「ロフト」別ショット賃貸借契約は、同物件の受託者である三井住友信託銀行とニトリホールディングスとの間で締結された。「MBSグループは、茶屋町エリアを訪れる皆さまの利便性を高めるとともに、周辺施設との相乗効