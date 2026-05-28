総務省家庭向けの通信サービスや携帯電話の契約に関する消費者からの苦情が高止まりしている現状を受け、総務省が抑止力強化の一環で悪質な事業者や販売代理店の名称を公表する検討を進めていることが28日、分かった。国の監視や事業者による指導が十分に行き届いていない可能性があり、有識者会議で踏み込んだ対応の必要性を議論している。総務省は2004年、サービス内容の説明義務などを事業者に課すルールを導入。トラブルの