大麻を所持していたとして、警視庁は28日、麻薬取締法違反（所持）の疑いでバレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（26）を逮捕した。この日は男子日本代表のキックオフ記者会見が行われる予定だったが、急きょ騒動の説明会見に変更。国分専務理事は「大変遺憾」とコメントし、佐藤容疑者の当日の行動について説明した。この日の会見後には選手らによる公開練習や懇談会が予定されていたが中止に。佐藤容疑者逮捕を巡る騒動の