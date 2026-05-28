自民党は、スマートフォンを購入する際に年齢確認を厳格におこなうことなど、子どもが安心してインターネットを利用するための提言をまとめました。自民党のプロジェクトチームがまとめた提言では、SNSや動画配信の普及によって、ネットへの依存や犯罪に巻き込まれるといった問題が深刻化しているとしたうえで、いまの制度では「リスクの多様化・複雑化といった社会状況に適応できていない」と指摘しています。そのうえで、履歴に