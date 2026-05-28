皇族数確保策に関する全体会議終了後、記者会見する森英介衆院議長（中央右）ら＝5月、衆院議長公邸衆参両院の正副議長が調整中の皇族数確保策の「立法府の総意」案の概要が判明した。主要2案の「女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する案」と「皇籍離脱した旧11宮家の男系男子を養子に迎える案」を基本的に妥当と指摘。養子容認は慎重論を踏まえ、必要があれば「一定年数ごと」に見直すとの検討条項に言及する方向だ。安定的な