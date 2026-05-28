28日は北日本や北陸で雨の範囲が広がる。これまでの一日の天気を振り返ります。■北日本や北陸で広く雨夜は風も強まる28日（木）は日本海北部から低気圧が近づいて、北日本や北陸の広い範囲で雨が降りました。午後ほど雨の範囲が広がり、各地で本降りの雨となっています。低気圧は発達しながら北海道に近づく予想で、夜は次第に風も強まるでしょう。北海道では29日（金）にかけて荒れた天気にお気をつけください。また、本州の南