千葉ロッテマリーンズは、日本生命セ・パ交流戦2026、阪神との第3戦となる5月31日（ZOZOマリンスタジアム）の観戦チケットが完売となったと発表した。観戦チケットの完売は、3月27日の西武との開幕戦、4月5日の福岡ソフトバンク戦、5月30日の阪神戦に続いて今季4度目。