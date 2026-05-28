記者会見する日本原燃の増田尚宏社長＝28日午前、青森市日本原燃の増田尚宏社長は28日、青森市で記者会見し、青森県六ケ所村に建設中の使用済み核燃料再処理工場について、次回の原子力規制委員会の審査会合で「計画通りに全ての説明を終わらせたい」と述べた。「約束したところをしっかりと仕上げるのが、われわれのミッションだ」とも強調し、2026年度内とする完成目標の達成に自信を示した。再稼働が進む各地の原発では、使